ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Джамала растрогала да слез полным нежности фото с мужем и сыночком: двойная любовь

Новина українською → Вторник 19 января 2021 14:34
Джамала растрогала да слез полным нежности фото с мужем и сыночком: двойная любовь Джамала с сыновьями и мужем (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Ольвия Агаркова

Джамала – счастливая жена и дважды мама. Крепкой семье звезды можно только по-доброму позавидовать и взять пример, о чем ей постоянно пишут поклонники. Во вторник, 19 января, как раз на праздник Крещения Господнего, певица отмечает семь месяцев младшего сыночка Селим Гирая. По такому поводу она опубликовала полное нежности семейное фото с именинником и мужем Бекиром Сулемановым.

Атмосферность кадру придавала черно-белая гамма. На фото счастливая Джамала прижимает к себе и обнимает маленького сыночка, который уткнулся в плечо мамы. Рядом беззаботно улыбается папа мальчика.

"Сім місяців дабл лав", - подписала душевный щемящий кадр звезда.

Джамала растрогала да слез полным нежности фото с мужем и сыночком: двойная любовь

Джамала умилила нежным кадром (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях полетело множество поздравлений для малыша Селим Гирая. "Боже, какие бусинки". "Какой же Селим уже большой, вроде же вчера родился", "Какое нежное фото", "Вы такие нежные. Крепкая семья - это сила каждого из нас", - писали растроганные поклонники Джамалы.

К слову, по случаю праздника сыночка, Джамала отправилась на отдых в солнечный Египет и прислала поклонникам привет из одного из самых люксовых отелей региона. Артистка призналась, что не спала ни минутку, но это не делает ее менее счастливой. Певица придерживается диеты и намерена сбросить лишние кило, руководствуясь специальной программой от диетолога, которой она щедро поделилась с поклонниками. Конечно же, шведский стол стал для звезды настоящим искушением, но она ограничилась одной печенькой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Джамала
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
У Путина сделали заявление из-за ареста Навального и протестов в России
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей У Путина сделали заявление из-за ареста Навального и протестов в России