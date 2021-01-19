Джамала зворушила та сліз повним ніжності фото з чоловіком і синочком: подвійна любов

Джамала – щаслива дружина і двічі мама. Міцный сім'ъ зірки можна тільки по-доброму позаздрити і взяти приклад, про що їй постійно пишуть шанувальники. У вівторок, 19 січня, якраз на свято Хрещення Господнього, співачка відзначає сім місяців молодшого синочка Селім Гірая. З такого приводу вона опублікувала повне ніжності сімейне фото з іменинником і чоловіком Бекіром Сулемановым.

Атмосферність кадру надавала чорно-біла гама. На фото щаслива Джамала притискає до себе і обіймає маленького синочка, який уткнувся в плече мами. Поруч безтурботно посміхається тато хлопчика.

"Сім місяців дабл лав", - підписала душевний щемливий кадр зірка.

Джамала зворушила ніжним кадром (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В коментарях полетіло безліч привітань для малюка Селім Гірая. "Боже, які намистинки". "Який же Селім вже великий, ніби вчора народився", "Яке ніжне фото", "Ви такі ніжні. Міцна сім'я - це сила кожного з нас", - писали розчулені шанувальники Джамали.

До речі, з нагоди свята синочка, Джамала вирушила на відпочинок у сонячний Єгипет і надіслала шанувальникам привіт з одного з найбільш люксових готелів регіону. Артистка зізналася, що не спала ні хвилинку, але це не робить її менш щасливою. Співачка дотримується дієти та має намір скинути зайві кіло, керуючись спеціальною програмою від дієтолога, якою вона щедро поділилася з шанувальниками. Звичайно ж, шведський стіл став для зірки справжньою спокусою, але вона обмежилася одним печивом.