Джамала растрогала да слез полным нежности фото с мужем и сыночком: двойная любовь

Джамала – счастливая жена и дважды мама. Крепкой семье звезды можно только по-доброму позавидовать и взять пример, о чем ей постоянно пишут поклонники. Во вторник, 19 января, как раз на праздник Крещения Господнего, певица отмечает семь месяцев младшего сыночка Селим Гирая. По такому поводу она опубликовала полное нежности семейное фото с именинником и мужем Бекиром Сулемановым.

Атмосферность кадру придавала черно-белая гамма. На фото счастливая Джамала прижимает к себе и обнимает маленького сыночка, который уткнулся в плечо мамы. Рядом беззаботно улыбается папа мальчика.

"Сім місяців дабл лав", - подписала душевный щемящий кадр звезда.

Джамала умилила нежным кадром (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях полетело множество поздравлений для малыша Селим Гирая. "Боже, какие бусинки". "Какой же Селим уже большой, вроде же вчера родился", "Какое нежное фото", "Вы такие нежные. Крепкая семья - это сила каждого из нас", - писали растроганные поклонники Джамалы.

К слову, по случаю праздника сыночка, Джамала отправилась на отдых в солнечный Египет и прислала поклонникам привет из одного из самых люксовых отелей региона. Артистка призналась, что не спала ни минутку, но это не делает ее менее счастливой. Певица придерживается диеты и намерена сбросить лишние кило, руководствуясь специальной программой от диетолога, которой она щедро поделилась с поклонниками. Конечно же, шведский стол стал для звезды настоящим искушением, но она ограничилась одной печенькой.