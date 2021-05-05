DZIDZIO признался, как будет делить имущество с женой после развода

DZIDZIO, настоящее имя которого Михаил Хома, разводится с женой после 20 лет отношений. Артист рассказал, что делить имущество с супругой будут без скандалов. Процедура расторжения брака еще не завершена. Этим вопросом занимаются юристы.

"Я человек порядочный, и это докажу", - заявил DZIDZIO.

Стоит отметить, что расписались DZIDZIO и его жена SLAVIA в 2013 году. Их отношения зародились еще в студенческие годы, когда они учились в Университете культуры в Киеве.

Пара также часто вместе выступала на различных мероприятиях. Жена артиста упрекала его в том, что он не хотел детей, а также изменял ей. DZIDZIO же заявил, что на самом деле он много работал.

Во время локдауна он хорошо обдумал сове решение о разводе, и пришел к выводу, что все делает правильно. Певец считает, что судьбоносное решение быть вместе пара принимала, когда оба были слишком молоды и не знали наверняка как правильно строить отношения и сохранить их.

DZIDZIO рассказал о разделе имущества после развода (видео: YouTube)