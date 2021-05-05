DZIDZIO зізнався, як ділитиме майно з дружиною після розлучення
DZIDZIO, справжнє ім'я якого Михайло Хома, розлучається з дружиною після 20 років відносин. Артист розповів, що ділити майно з дружиною будуть без скандалів. Процедура розірвання шлюбу ще не завершена. Цим питанням займаються юристи.
Про це співак розповів у програмі "Зірковий шлях"на каналі "Україна".
"Я людина порядна, і це доведу", - заявив DZIDZIO.
Варто зазначити, що розписалися DZIDZIO і його дружина SLAVIA у 2013 році. Їхні стосунки зародилися ще в студентські роки, коли вони навчалися в Університеті культури в Києві.
Пара також часто разом виступала на різних заходах. Дружина артиста дорікала йому в тому, що він не хотів дітей, а також зраджував їй. DZIDZIO ж заявив, що насправді він багато працював.
Під час локдауну він добре обдумав сові рішення про розлучення, і прийшов до висновку, що все робить правильно. Співак вважає, що доленосне рішення бути разом пара приймала, коли обидва були занадто молоді і не знали напевно як правильно будувати відносини і зберегти їх.
DZIDZIO розповів про розподіл майна після розлучення (відео: YouTube)
Нагадаємо, дружина DZIDZIO висловилася про розлучення з артистом. Вона зазначила, що це рішення було дуже непростим для неї, але зараз вона відчуває полегшення і готова почати нове життя.
Раніше Пономарьов записав з зірками унікальний спів "Христос Воскрес" на 12 мовах.