DZIDZIO зізнався, як ділитиме майно з дружиною після розлучення

DZIDZIO, справжнє ім'я якого Михайло Хома, розлучається з дружиною після 20 років відносин. Артист розповів, що ділити майно з дружиною будуть без скандалів. Процедура розірвання шлюбу ще не завершена. Цим питанням займаються юристи.

Про це співак розповів у програмі " Зірковий шлях "на каналі "Україна".

"Я людина порядна, і це доведу", - заявив DZIDZIO.

Варто зазначити, що розписалися DZIDZIO і його дружина SLAVIA у 2013 році. Їхні стосунки зародилися ще в студентські роки, коли вони навчалися в Університеті культури в Києві.

Пара також часто разом виступала на різних заходах. Дружина артиста дорікала йому в тому, що він не хотів дітей, а також зраджував їй. DZIDZIO ж заявив, що насправді він багато працював.

Під час локдауну він добре обдумав сові рішення про розлучення, і прийшов до висновку, що все робить правильно. Співак вважає, що доленосне рішення бути разом пара приймала, коли обидва були занадто молоді і не знали напевно як правильно будувати відносини і зберегти їх.

DZIDZIO розповів про розподіл майна після розлучення (відео: YouTube)