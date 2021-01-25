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Единственное, чего не хватало: яркая Лилия Ребрик сделала внезапное признание о локдауне

Автор: Lite

Лилия Ребрик на карантине не скучала – она выходила в прямые утренние эфиры и снималась, а свободное время проводила дома с семьей. Не так давно в доме у ведущей появился пятый, хвостатый и пушистый член семье – собачка Дикси. Теледива призналась, что вначале сомневалась, заводить ли собаку, но сейчас не представляет своей жизни без четырехлапого друга. Лилия рассказала, как карантин и локдаун повлиял на ее привычную жизнь и чего ей больше всего не хватало в этот период.

Ведущая показала фото, на котором сидит в студии в ярко-розовом свитере и светлых оригинальных укороченных джинсах с высокой посадкой.

Лилия рассказала, как локдаун повлиял на ее жизнь (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Строгий карантин зимних каникул завершается, уже собираем Диану в школу, чувствуется, что ныряем в повседневную жизнь! Если говорить о карантине, то лично я мечтаю вернуться в спортзал. По сути, это единственное место, которого мне очень не хватало на карантине. К остальным закрытым заведениям мы уже привыкли: по ресторанам мы особо не "ходоки", в ТРЦ тоже нечасто ездим, все закрытые учреждения стараемся поддерживать онлайн. И еду время от времени заказываем, и одежда/продукты в Интернете. Я все-таки за то, чтобы поберечь себя в этот не слишком легкий период жизни и как можно меньше посещать места, где много людей", - отметила Лилия

Напомним, что ранее Лиля Ребрик в полотенце сделала признание о своей повседневности.

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