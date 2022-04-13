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"Его жизнь забрали рашисты": Alyona Alyona сообщила о гибели родственника

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 11:31
"Его жизнь забрали рашисты": Alyona Alyona сообщила о гибели родственника Фото: Alyona Alyona (instagram com alyona.alyona.official)
Автор: Людмила Жукова

В войне России против Украины каждый день гибнут невинные люди. Для знаменитостей утраты также не исключение. Так, украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) сообщила о смерти близкого ей человека.

Трагической новостью звезда поделилась в Instagram.

Отмечается, что на войне погиб кум певицы. Она очень расстроена этим известием и пожелала российским военным гореть в аду.

"С сегодняшнего дня мой кум на небе. Он мужественно защищал Украину. Родители дали ему жизнь, а рашисты забрали. Пусть горят в аду", - написала исполнительница в соцсети.

&quot;Его жизнь забрали рашисты&quot;: Alyona Alyona сообщила о гибели родственника

Alyona Alyona сообщила о смерти кума (instagram com alyona.alyona.official)

Напомним, что после начала войны певица перебралась к родителям в Барышевку Киевской области.

Там звезда активно занималась волонтерской деятельностью, она плела сетки, сортировала лекарства для гуманитарной помощи, записывала мотивирующие видео.

По словам артистки, с начала войны она совсем перестала заниматься музыкальным творчеством.

Как мы ранее писали, Анатолич призвал украинцев отказаться от российского контента.

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Alyona Alyona
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