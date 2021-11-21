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Экс-бодибилдерша Юля из Киева сразила украинцев горячим тверком: посмотрите, что она творит своим телом!

Новина українською →
Воскресенье 21 ноября 2021 13:08
Экс-бодибилдерша Юля из Киева сразила украинцев горячим тверком: посмотрите, что она творит своим телом! Скриншот: Юлия Каверина (Україна має талант 2021)
Автор: Светлана Мащенко

31-летняя Юлия из Киева несколько назад переквалифицировалась из бодибилдерши в танцовщицу, выбрав один из самых горячих танцев современности - тверк.

Хвастаться своими достижениями девушка пришла на проект "Україна має талант", получив четыре заветные "Да".

Юля по образованию юрист - она закончила Академию МВД, потому что так хотели родители. Но как часто бывает - по специальности она не проработала ни дня, ведь мечтала о творческой специальности.

В 2015-м Юля решила всерьез прокачивать свое тело, занимаясь бодибилдингом. Но достигнув высоких результатов после одного из соревнований поняла, что увлечение "убивает" ее женственность.

Именно поэтому в 2018-м девушка решила заняться тверком, о чем ни дня не жалела.

Экс-бодибилдерша Юля из Киева сразила украинцев горячим тверком: посмотрите, что она творит своим телом!

Скриншот: Юлия Каверина (Україна має талант 2021)

Этот спорт требует немало усилий, усердных тренировок на развитие отдельных групп мышц. Так как трясти ягодицами по сути может каждый, но чтобы трясти правильно и красиво - нужно много работать.

Хобби позволило Юле показать свои таланты на всю страну, а как она это делает, смотрите на видео ниже.

В шоу "Україна має талант" в этом году участники показывают свои уникальные способности перед судьями Сергеем Притулой, Ксенией Мишиной и Евгением Котом. А в последнем, пятом выпуске, к ним присоединился олимпийский чемпион Жан Беленюк.

В 2021-м проект вернулся после четырехлетнего перерыва. Шоу можно смотреть каждый вечер на канале СТБ.

Ранее мы писали, что 11-летняя украинка с редким диагнозом установила мировой рекорд, который никто не мог побить 70 лет.

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