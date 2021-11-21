Экс-бодибилдерша Юля из Киева сразила украинцев горячим тверком: посмотрите, что она творит своим телом!
31-летняя Юлия из Киева несколько назад переквалифицировалась из бодибилдерши в танцовщицу, выбрав один из самых горячих танцев современности - тверк.
Хвастаться своими достижениями девушка пришла на проект "Україна має талант", получив четыре заветные "Да".
Юля по образованию юрист - она закончила Академию МВД, потому что так хотели родители. Но как часто бывает - по специальности она не проработала ни дня, ведь мечтала о творческой специальности.
В 2015-м Юля решила всерьез прокачивать свое тело, занимаясь бодибилдингом. Но достигнув высоких результатов после одного из соревнований поняла, что увлечение "убивает" ее женственность.
Именно поэтому в 2018-м девушка решила заняться тверком, о чем ни дня не жалела.
Скриншот: Юлия Каверина (Україна має талант 2021)
Этот спорт требует немало усилий, усердных тренировок на развитие отдельных групп мышц. Так как трясти ягодицами по сути может каждый, но чтобы трясти правильно и красиво - нужно много работать.
Хобби позволило Юле показать свои таланты на всю страну, а как она это делает, смотрите на видео ниже.
В шоу "Україна має талант" в этом году участники показывают свои уникальные способности перед судьями Сергеем Притулой, Ксенией Мишиной и Евгением Котом. А в последнем, пятом выпуске, к ним присоединился олимпийский чемпион Жан Беленюк.
В 2021-м проект вернулся после четырехлетнего перерыва. Шоу можно смотреть каждый вечер на канале СТБ.
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