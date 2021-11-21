ru ua
Нд, 21 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Екс-бодібілдерка Юля з Києва вразила українців гарячим тверком: подивіться, що вона творить своїм тілом!

Новость на русском →
Неділя 21 листопада 2021 13:08
Екс-бодібілдерка Юля з Києва вразила українців гарячим тверком: подивіться, що вона творить своїм тілом! Скріншот: Юлія Каверіна (Україна має талант 2021)
Автор: Світлана Мащенко

31-річна Юлія з Києва кілька тому перекваліфікувалася з бодібілдерші в танцівницю, вибравши один з найгарячіших танців сучасності - тверк.

Хвалитися своїми досягненнями дівчина прийшла на проект "Україна має талант", отримавши чотири заповітні "Так".

Юля за освітою юрист - вона закінчила Академію МВС, бо так хотіли батьки. Але як часто буває - за фахом вона не пропрацювала жодного дня, адже мріяла про творчу спеціальність.

У 2015-му Юля вирішила всерйоз прокачувати своє тіло, займаючись бодібілдінгом. Але досягнувши високих результатів після одного зі змагань зрозуміла, що захоплення "вбиває" її жіночність.

Саме тому в 2018-му дівчина вирішила зайнятися тверком, про що ні дня не шкодувала.

Екс-бодібілдерка Юля з Києва вразила українців гарячим тверком: подивіться, що вона творить своїм тілом!

Скріншот: Юлія Каверіна (Україна має талант 2021)

Цей спорт вимагає чимало зусиль, старанних тренувань на розвиток окремих груп м'язів. Так як трясти сідницями по суті може кожен, але щоб трясти правильно і красиво - потрібно багато працювати.

Хобі дозволило Юлі показати свої таланти на всю країну, а як вона це робить, дивіться на відео нижче.

У шоу" Україна має талант " цього року учасники показують свої унікальні здібності перед суддями Сергієм Притулою, Ксенією Мішиною та Євгеном Котом. А в останньому, п'ятому випуску, до них приєднався олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

У 2021-му проект повернувся після чотирирічної перерви. Шоу можна дивитися щовечора на каналі СТБ.

Раніше ми писали, що 11-річна українка з рідкісним діагнозом встановила світовий рекорд, який ніхто не міг побити 70 років.

Читайте LITE в Google News
Україна має талант
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Михайлів день 2021: найважливіші традиції і що потрібно обов'язково зробити
Михайлів день 2021: найважливіші традиції і що потрібно обов'язково зробити