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Экс-муж Ани Лорак похвастался отдыхом с молодой пышногрудой брюнеткой

Новина українською → Турция, Среда 06 января 2021 11:25
Экс-муж Ани Лорак похвастался отдыхом с молодой пышногрудой брюнеткой Мурат Налчаджиоглу с новой возлюбленной (фото: https://www.instagram.com/__l_i_l_i_a___)
Автор: Светлана Мащенко

Бывший муж Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу уже около года встречается с пышногрудой брюнеткой по имени Лилия.

Новая пассия 43-летнего бизнесмена показала в Instagram фото из Турции, где они, судя по всему, провели зимние праздники.

Лилии 24 года, она из Киева, где работает визажистом. Также известно, что у нее есть ребенок.

Пара встретила Новый год в ночном клубе, насладилась видами на город и отдыхом в горах, а также посетила местный базар.

Судя по геотегам в соцсетях девушки, возлюбленные побывали в Каппадокии.

Экс-муж Ани Лорак похвастался отдыхом с молодой пышногрудой брюнеткойЭкс-муж Ани Лорак похвастался отдыхом с молодой пышногрудой брюнеткойЭкс-муж Ани Лорак похвастался отдыхом с молодой пышногрудой брюнеткойЭкс-муж Ани Лорак похвастался отдыхом с молодой пышногрудой брюнеткой

Мурат Налчаджиоглу отдохнул с новой возлюбленной в Турции (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___)

В комментариях пользователи желают паре счастья, а кое-кто отмечает, что девушка внешне похожа на Ани Лорак.

  • "Какие вы красивые. Счастья вам", - желает один из фолловеров.
  • "Очень красивая пара", - пишет комментатор.
  • "Похожа на Лорак", - подметил один из юзеров.

Ранее мы писали, что Лилия похвасталась формами на фото празднования Хэллоуина, который она провела вместе с Муратом.

Мурат и Ани Лорак развелись в январе 2019-го после десяти лет брака. После этого Каролина объявила, что встречается с бывшим супругом певицы TAYANNA Егором Глебом. А вот Налчаджиоглу успел повстречаться уже с несколькими девушками. Одну из них даже нашли на сайте эскорт-услуг.

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