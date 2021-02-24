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Экс-муж Ани Лорак засветился на курорте с молодой любовницей

Автор: Lite

Бывший муж Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу уже около года встречается с пышногрудой брюнеткой, которую зовут Лилия. Пара много времени проводит вместе и сейчас они отдыхают в Буковеле.

Фотографии с отдыха Лилия опубликовала в своем Instagram.

На одном из фото Мурат Налчаджиоглу стоит на фоне горного спуска и его обнимает Лилия.

Мурат Налчаджиоглу и Лилия (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___/)

Лилия (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___/)

Пользователи сети прокомментировали данный снимок.

  • Счастья вам;
  • Стильная пара;
  • Мурат с вами такой счастливый;
  • Красивые и счастливые;
  • Классная пара;
  • Сынулю надо срочно красавчика;
  • Будьте счастливы;
  • Красивая пара;
  • Любовь.

Стоит отметить, что новой пассии 43-летнего бизнесмена Лилии 24 года. Девушка из Киева и работает визажистом. Также известно, что у нее есть дочь.

Напомним, что пара встретила Новый год в Турции в ночном клубе. Они насладились видами на город и отдыхом в горах, а также посетили местный базар. Возлюбленные также побывали в Каппадокии.

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак развелись в январе 2019 года. Вместе они прожили 10 лет. После этого Каролина объявила, что начала встречаться с бывшим супругом певицы TAYANNA Егором Глебом. А вот Мурат успел повстречаться уже с несколькими девушками. Одну из которых даже нашли на сайте эскорт-услуг.

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Новости Украины шоубизМурат Налчаджиоглу
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