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Экс-продюсер Лорак вспомнил об их 12-летних романтических отношениях: она в 40 лет - девочка!

Новина українською → Среда 10 февраля 2021 09:01
Экс-продюсер Лорак вспомнил об их 12-летних романтических отношениях: она в 40 лет - девочка! Ани Лорак восхищает своего бывшего продюсера до сих пор (фото: Instgram/Ani Lorak)
Автор: Людмила Жукова

Бывший продюсер и гражданский муж Ани Лорак Юрий Фалеса восхитился фигурой певицы. По его словам, в свои 40 лет она выглядит, как девочка, у нее прекрасное тело.

Об этом 59-летний Фалеса рассказал в интервью программы "Жизнь известных людей".

"Посмотрите сейчас на ее фигуру. Девочка в 40 лет – она девочка! Там и пресс, и ножки, и все как положено", – восхитился Фалеса.

Продюсер вспомнил, что когда продюсировал певицу, то посадил ее за две недели на шпагат.

"Ну там были слезы, были крики. Но у нее были очень большие цели", – отметил он.

Кстати, Фалеса вспоминает, что когда увидел Каролину в 1992 году - она ему сразу понравилась. По его словам, у нее уникальный голос. Также он рассказал, что в то время ее семья жила очень бедно и тяжело и всем "рулила" мама Каролины. Сама девушка в то время очень хотела стать звездой.

Напомним, что Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Со своим продюсером в отношениях Лорак находилась 12 лет. Они расстались, когда ей было 27 лет.

Лорак ушла от Фалесы потому что влюбилась в футболиста Сергея Реброва.

Юрий Фалеса рассказал об отношениях с Ани Лорак

Как мы ранее писали, Ани Лорак попрощалась после Киева с украинцами и снова уехала в Москву.

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