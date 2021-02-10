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Екс-продюсер ані Лорак згадав про їх 12-річні романтичні відносини: вона в 40 років - дівчинка!

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 09:01
Екс-продюсер ані Лорак згадав про їх 12-річні романтичні відносини: вона в 40 років - дівчинка! Ані Лорак захоплює свого колишнього продюсера досі (фото: Instgram/Ani Lorak)
Автор: Людмила Жукова

Колишній продюсер і цивільний чоловік Ані Лорак Юрій Фальоса захопився фігурою співачки. За його словами, у свої 40 років вона виглядає, як дівчинка, у неї прекрасне тіло.

Про це 59-річний Фальоса розповів в інтерв'ю програми "Життя відомих людей".

"Подивіться зараз на її фігуру. Дівчинка в 40 років – вона дівчинка! Там і прес, і ніжки, і все, як належить", – захопився Фальоса.

Продюсер згадав, що коли продюсував співачку, посадив її за два тижні на шпагат.

"Ну там були сльози, були крики. Але у неї були дуже великі цілі", – зазначив він.

До речі, Фалеса згадує, що коли побачив Кароліну в 1992 році - вона йому відразу сподобалася. За його словами, в неї унікальний голос. Також він розповів, що в той час її сім'я жила дуже бідно і важко і всім "рулила" мама Кароліни. Сама дівчина в той час дуже хотіла стати зіркою.

Нагадаємо, що Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк) народилася 27 вересня 1978 року в місті Кіцмань Чернівецької області. Зі своїм продюсером у відносинах Лорак перебувала 12 років. Вони розлучилися, коли їй було 27 років.

Лорак пішла від Фальоси тому що закохалася у футболіста Сергія Реброва.

Юрій Фальоса розказав про відносини з Ані Лорак

Як ми раніше писали, Ані Лорак попрощалася після Києва з українцями і знову поїхала в Москву.

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