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Эксперт рассказала, можно ли делать педикюр осенью и зимой

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Суббота 25 сентября 2021 18:32
Эксперт рассказала, можно ли делать педикюр осенью и зимой Фото: мастер рассказала о педикюре в холодное время года (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Можно ли делать педикюр осенью и зимой? Ответ на этот вопрос часто ищут многие украинские женщины и мужчины.

Помочь украинцам в решении этой дилеммы решила дипломированный мастер маникюра и смарт педикюра с 13-летним стажем Анна Дикал.

Педикюр в холодное время года - "за" или "против"?

По словам мастера, педикюр осенью и зимой нужно делать исключительно для ухода и здоровья ног и ногтей.

"В холодную пору мы носим закрытую обувь, на ногах могут образовываться мозоли и натоптыши. При постоянном ношении теплой обуви ноги часто испытывают дискомфорт (потеют, не дышат), нужно проводить процедуры по смягчению кожи и удаления отмерших клеток. Когда ороговевший слой кожи не снят, даже правильный уход не даст результата", - говорит специалист на своей странице в Facebook.

Чтобы этого избежать, процедуры по уходу необходимо делать у квалифицированных специалистов не реже, чем раз в два месяца.

При этом эксперт не советует делать такие процедуры самостоятельно или обращаться к мастерам-самоучкам, которые "не смогут квалифицированно выбрать вид педикюра и порекомендовать правильный уход после педикюра".

Зимний педикюр делается не для красоты, а для здоровья

"Независимо от времени года, погоды или настроения, женщина должна быть всегда ухожена. Личная гигиена и уход за собой должны быть на первом месте.

Педикюр и маникюр может быть не только для красоты, а для того, чтобы ваши ноготки всегда оставались здоровыми и красивыми!" - отмечает специалист.

Напомним, ранее врач-подолог рассказала, почему педикюр летом перед поездкой на море лучше не делать.

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