Експерт розповіла, чи можна робити педикюр восени і взимку

Чи можна робити педикюр осінню і зимою? Відповідь на це питання часто шукають багато українських жінок та чоловіків.

Допомогти українцям у вирішенні цієї дилеми вирішила дипломований майстер манікюру та смарт педикюру з 13-річним стажем Анна Дікал.

Педикюр в холодну пору року - "за" чи "проти"?

За словами майстра, педикюр восени і взимку потрібно робити виключно для догляду і здоров'я ніг і нігтів.

"У холодну пору ми носимо закрите взуття, на ногах можуть утворюватися мозолі і натоптиші. При постійному носінні теплого взуття ноги часто відчувають дискомфорт (пітніють, не дихають), потрібно проводити процедури з пом'якшення шкіри і видалення відмерлих клітин. Коли ороговілий шар шкіри не знято, навіть правильний догляд не дасть результату", - каже спеціаліст на своїй сторінці у Facebook.

Щоб цього уникнути, процедури по догляду необхідно робити у кваліфікованих фахівців не рідше, ніж раз на два місяці.

При цьому експерт не радить робити такі процедури самостійно чи звертатися до майстрів-самоучок, які "не зможуть кваліфіковано обрати вид педикюру та порекомендувати правильний догляд після педикюру".

Зимовий педикюр робиться не для краси, а для здоров'я

"Незалежно від пори року, погоди або настрою, жінка повинна бути завжди доглянута. Особиста гігієна і догляд за собою мають бути на першому місці.

Педикюр і манікюр може бути не лише для краси, а для того, щоб ваші нігтики завжди залишалися здоровими і красивими!" - наголошує спеціаліст.