Скорая помощь: косметолог рассказала, как быстро привести в порядок обезвоженную кожу
Обезвоженная кожа - не одно и то же, что сухая кожа, хотя многие именно так и думают. Первое - это состояние, второе - тип кожи.
Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.
Сухая кожа - тип кожи, такой она была всегда. Недостаток кожных липидов (жиров). Обезвоженная кожа - состояние, в котором может находиться и сухая (не бывает жирного блеска, поры почти не видны), и жирная кожа (имеет нездоровый цвет, широкие поры, стянутость и шелушения наряду с жирностью, тональные средства скатываются).
- Недостаток влаги в коже, устраняется правильным уходом.
- В сухом климате обезвоженная кожа - проблема почти каждого второго. Но решающая роль в этой проблеме принадлежит нарушению липидного (защитного) барьера.
- При недостатке хотя бы одного из липидов защитного барьера (церамидов, холестерола или жирных кислот) в нем образуется брешь. Одно из последствий - бесконтрольное испарение из кожи влаги. Первоочередная задача - починить барьер.
После неудачного пилинга: косметолог рассказала, как быстро и легко восстановить кожу
Как увлажнить кожу при обезвоженности
-
Пить достаточно воды (но только этого недостаточно).
-
Омега-3 (не 6 не 9) , витамин D (по анализам).
-
Мягкое очищение.
- Водоудерживающие компоненты: глицерин, мочевина, гиалуроновая кислота. Наносить на влажную кожу и сверху закрывать кремом.
- Создание полупроницаемой пленки: минеральное масло и силиконы (обладатели жирной кожи не оценят) или те же кремы с церамидами (они выполняют сразу 2 функции, подходят всем).
- Кремы с сочетанием: церамиды + холестерол + жирные кислоты. В коже разбираются на "запчасти", из которых строятся липиды. Наносить тонким слоем.
- Для пилинга подойдут АНА-кислоты (молочная, миндальная): они еще и увлажняют. Непроблемной коже хватит тонеров.
- Увлажнитель воздуха. Желательно приобрести такой аппарат.
Выбирайте особенные средства для ухода (фото: pexels.com)
От чего отказаться в уходе
1. Спирт, сильно пенящиеся умывалки, мицеллярная вода смывают липидный барьер.
2. Скрабы разрушают барьер напрочь.
3. Масла любые (в чистом виде) разбавляют липиды и дополнительно разрушают барьер.
4. Водопроводная вода не менее беспощадна к защитному барьеру. Умывайтесь минеральной или прокипяченной водой комнатной температуры.
Напомним, эндокринолог рассказала, как диета может вызвать большие проблемы с зубами.