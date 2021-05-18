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Швидка допомога: косметолог розповіла, як швидко привести до ладу зневоднену шкіру

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Вівторок 18 травня 2021 20:09
Швидка допомога: косметолог розповіла, як швидко привести до ладу зневоднену шкіру Як зволожити шкіру (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Зневоднена шкіра - не одне і те ж, що суха шкіра, хоча багато хто саме так і думаэ. Перше - це стан, друге - тип шкіри.

Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.

Суха шкіра - тип шкіри, такою вона була завжди. Недолік шкірних ліпідів (жирів). Зневоднена шкіра - стан, в якому може перебувати і суха (не буває жирного блиску, пори майже не видно), і жирна шкіра (має нездоровий колір, широкі пори, стягнутість і лущення поряд з жирністю, тональні засоби скочуються).

  • Недолік вологи в шкірі, усувається правильним доглядом.
  • У сухому кліматі зневоднена шкіра - проблема майже кожного другого. Але вирішальна роль в цій проблемі належить порушенню ліпідного (захисного) бар'єру.
  • При нестачі хоча б одного з ліпідів захисного бар'єру (церамідів, холестеролу або жирних кислот) в ньому утворюється пролом. Один з наслідків - безконтрольне випаровування зі шкіри вологи. Першочергове завдання - полагодити бар'єр.

Після невдалого пілінгу: косметолог розповіла, як швидко і легко відновити шкіру

Як зволожити шкіру при зневодненні

  • Пити достатньо води (але тільки цього недостатньо).

  • Омега - 3 (не 6 не 9) , вітамін D (за аналізами).

  • М'яке очищення.

  • Водоутримуючі компоненти: гліцерин, сечовина, гіалуронова кислота. Наносити на вологу шкіру і зверху закривати кремом.
  • Створення плівки: мінеральне масло і силікони (власники жирної шкіри не оцінять) або ті ж креми з церамідами (вони виконують відразу 2 функції, підходять всім).
  • Креми з поєднанням: цераміди + холестерол + жирні кислоти. У шкірі розбираються на "запчастини", з яких будуються ліпіди. Наносити тонким шаром.
  • Для пілінгу підійдуть АНА-кислоти (молочна, мигдальна): вони ще й зволожують. Непроблемный шкірі вистачить тонерів.
  • Зволожувач повітря. Бажано придбати такий апарат.

Швидка допомога: косметолог розповіла, як швидко привести до ладу зневоднену шкіру

Вибирайте особливі засоби для догляду (фото: pexels.com)

Від чого відмовитися в догляді

1. Спирт, занадто пінисті умивалки, міцелярна вода змивають ліпідний бар'єр.

2. Скраби руйнують бар'єр геть.

3. Масла будь-які (в чистому вигляді) розбавляють ліпіди і додатково руйнують бар'єр.

4. Водопровідна вода не менш нещадна до захисного бар'єру. Вмивайтеся мінеральною або прокип'яченою водою кімнатної температури.

Нагадаємо, ендокринолог розповіла, як дієта може викликати великі проблеми з зубами.

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