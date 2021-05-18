Швидка допомога: косметолог розповіла, як швидко привести до ладу зневоднену шкіру
Зневоднена шкіра - не одне і те ж, що суха шкіра, хоча багато хто саме так і думаэ. Перше - це стан, друге - тип шкіри.
Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.
Суха шкіра - тип шкіри, такою вона була завжди. Недолік шкірних ліпідів (жирів). Зневоднена шкіра - стан, в якому може перебувати і суха (не буває жирного блиску, пори майже не видно), і жирна шкіра (має нездоровий колір, широкі пори, стягнутість і лущення поряд з жирністю, тональні засоби скочуються).
- Недолік вологи в шкірі, усувається правильним доглядом.
- У сухому кліматі зневоднена шкіра - проблема майже кожного другого. Але вирішальна роль в цій проблемі належить порушенню ліпідного (захисного) бар'єру.
- При нестачі хоча б одного з ліпідів захисного бар'єру (церамідів, холестеролу або жирних кислот) в ньому утворюється пролом. Один з наслідків - безконтрольне випаровування зі шкіри вологи. Першочергове завдання - полагодити бар'єр.
Після невдалого пілінгу: косметолог розповіла, як швидко і легко відновити шкіру
Як зволожити шкіру при зневодненні
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Пити достатньо води (але тільки цього недостатньо).
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Омега - 3 (не 6 не 9) , вітамін D (за аналізами).
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М'яке очищення.
- Водоутримуючі компоненти: гліцерин, сечовина, гіалуронова кислота. Наносити на вологу шкіру і зверху закривати кремом.
- Створення плівки: мінеральне масло і силікони (власники жирної шкіри не оцінять) або ті ж креми з церамідами (вони виконують відразу 2 функції, підходять всім).
- Креми з поєднанням: цераміди + холестерол + жирні кислоти. У шкірі розбираються на "запчастини", з яких будуються ліпіди. Наносити тонким шаром.
- Для пілінгу підійдуть АНА-кислоти (молочна, мигдальна): вони ще й зволожують. Непроблемный шкірі вистачить тонерів.
- Зволожувач повітря. Бажано придбати такий апарат.
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Від чого відмовитися в догляді
1. Спирт, занадто пінисті умивалки, міцелярна вода змивають ліпідний бар'єр.
2. Скраби руйнують бар'єр геть.
3. Масла будь-які (в чистому вигляді) розбавляють ліпіди і додатково руйнують бар'єр.
4. Водопровідна вода не менш нещадна до захисного бар'єру. Вмивайтеся мінеральною або прокип'яченою водою кімнатної температури.
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