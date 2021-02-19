Эктор Хименес-Браво рассказал о трех попытках суицида: я был козлом отпущения

Судья популярного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что в юношестве он три раза пытался покончить с жизнью. Это происходило потому, что он не верил в себя.

Эктор рассказал, что в детстве страдал от насмешек и давления отца и старшего брата. Будущая звезда часто плакал и неоднократно думал о суициде.

"Отцу нравилось насмехаться, издеваться над моим видом. Я был очень худым. И то, который я выглядел, как я двигался, как бегал в футбол, что бы я ни делал — всегда были насмешки. Я был как клоун для них. И все семейные встречи, которые у нас тогда происходили — это были худшие моменты в моей жизни. Я знал, что буду козлом отпущения. Я был в отчаянии, очень много плакал... Я не мог понять, почему это происходит. Почему так много давления? Я трижды пытался покончить с жизнью, я уже не хотел жить..", - поразил откровением колумбиец.

Чтобы доказать отцу, что он сможет самостоятельно всего добиться, Эктор начал изучать кулинарию. Хобби приносило ему невероятное наслаждение и радость. С отцом ведущий не общался более 20 лет. Но однажды отец позвонил сыну и извинился за свое поведение.