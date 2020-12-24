Елена Зеленская рассказала о встрече с Кейт Миддлтон: получили удовольствие

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, какая встреча за последние полтора года ей понравилась больше всего. Она давно не давала интервью прессе и не очень активна в социальных сетях, но недавно она откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь.

В интервью для издания "НВ" Зеленская отметила, что побывала вместе с мужем во многих иностранных поездках и призналась, какие именно визиты ей запомнились больше всего.

"Ватикан, к папе римскому, и в Лондон, где мы встречались с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Не думаю, что у меня когда‑то был бы повод и возможность встретиться с этими людьми лично. Папа римский — великий человек, мне очень импонирует его жизненная позиция. Он добрый и искренний человек. И хотя мое личное общение с ним было не таким долгим, как у президента, например, но все равно оставило очень приятное впечатление. И Уильям с Кейт. Это был приятный разговор двух семейных пар, который, конечно же, был и о политике, но получилось очень тепло. Мне кажется, мы все вчетвером получили от него одинаковое удовольствие", - рассказала первая леди.

Также она сообщила, что приятное впечатление на нее произвела Бриджит Макрон, супруга лидера Франции.

"Бриджит Макрон произвела на меня приятное впечатление, у нас был длинный разговор", - добавила Елена Зеленская.

Напомним, ранее мы писали о том, что Елена Зеленская честно рассказала, как изменился ее муж.

А также рассказывали о том, что стало известно, где президент Владимир Зеленский и его семья будут праздновать Новый год.