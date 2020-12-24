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Олена Зеленська розповіла про зустріч з Кейт Міддлтон: отримали задоволення

Новость на русском → Четвер 24 грудня 2020 15:47
Олена Зеленська розповіла про зустріч з Кейт Міддлтон: отримали задоволення Олена Зеленська (Фото: facebook.com/olenazelenska official)
Автор: Анна Шиканова

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, яка зустріч за останні півтора року їй сподобалася найбільше. Вона давно не давала інтерв'ю пресі й не дуже активна в соціальних мережах, але нещодавно вона відверто розповіла, як змінилося її життя.

В інтерв'ю для видання "НВ" Зеленська зазначила, що побувала разом з чоловіком в багатьох закордонних поїздках і зізналася, які саме візити їй запам'яталися найбільше.

"Ватикан, до папи римського, і до Лондона, де ми зустрічалися з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Не думаю, що у мене колись був би привід і можливість зустрітися з цими людьми особисто. Папа римський — великий чоловік, мені дуже імпонує його життєва позиція. Він добрий і щирий чоловік. І хоча моє особисте спілкування з ним було не таким довгим, як у президента, наприклад, але все одно залишив дуже приємне враження. І Вільям з Кейт. Це була приємна розмова двох сімейних пар, який, звичайно ж, був і про політику, але вийшло дуже тепло. Мені здається, ми всі вчотирьох отримали від нього однакове задоволення", - розповіла перша леді.

Також вона повідомила, що приємне враження на неї справила Бріджит Макрон, дружина лідера Франції.

"Бріджит Макрон справила на мене приємне враження, у нас була довга розмова", - додала Олена Зеленська.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Зеленська чесно розповіла, як змінився її чоловік.

А також розповідали про те, що стало відомо, де президент Володимир Зеленський та його родина будуть святкувати Новий рік.

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Новини України Стиль життя Володимир Зеленський Елена Зеленская Кейт Міддлтон
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