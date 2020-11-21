Елизавета II отдала дом Меган Маркл и принца Гарри своей беременной внучке

Елизавета II отдала резиденцию Фрогмор-хаус беременной внучке

Королева Елизавета II поселила в дом, который раньше был семейным гнездышком Меган Маркл и принца Гарри, свою беременную внучку - 30-летнюю принцессу Евгению. Речь идет о том самом Фрогмор-хаусе, который наделал много шума из-за дорогущего ремонта, который затеяла Меган.

Коттедж после переезда Меган и Гарри весной этого года стоял пустым. Но теперь он принял новых жильцов - двоюродную сестру принца Гарри и ее мужа Джека Бруксбэнка. Первенец пары должен появиться на свет уже в начале 2021 года, пишет The Sun.

Сообщается, что вещи Меган и Гарри из коттеджа вывезли прямо среди ночи две недели назад, после чего их отправили в Калифорнию. Тогда же персонал затеял во Фрогморе генеральную уборку. Предполагалось, что дом готовят к рождественскому визиту Гарри и Меган. Но нет. Дом попросту отдали другой внучке Елизаветы II.

Фрогмор-хаус (фото: thesun.co.uk)

Отметим, что Фрогмор-хаус был подарен герцогу и герцогине Сассекской королевой Елизаветой II к их свадьбе. В особняке был проведен масштабный ремонт, на который потратили более трех миллионов долларов из денег налогоплательщиков (позже деньги в казну таки вернули). В доме супруги поселились в апреле 2019 года, вскоре родился их первенец Арчи. Но уже в январе 2020 года герцог и герцогиня объявили, что слагают с себя полномочия членов королевской семьи.

Принцесса Евгения Йоркская является младшей дочерью принца Эндрю - сына Елизаветы II. В октябре 2018 Евгения и английский бизнесмен Джек Бруксбэнк обвенчались (встречались с 2011 года). В сентябре этого года стало известно, что Евгения и Джек ждут первенца.

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения (фото: thesun.co.uk)

Ранее СМИ сообщили, что Меган Маркл беременна вторым ребенком. Кроме того строптивая экс-актриса оставила Гарри в США, а сама уехала в соседнюю страну.

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