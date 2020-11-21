Єлизавета II віддала будинок Меган Маркл і принца Гаррі своїй вагітній онучці

Єлизавета II віддала резиденцію Фрогмор-хаус вагітній онучці

Королева Єлизавета II поселила в будинок, який раніше був сімейним гніздечком Меган Маркл і принца Гаррі, свою вагітну онучку - 30-річну принцесу Євгенію. Мова йде про той самий Фрогмор-хаус, який наробив багато шуму через дорогий ремонт, який затіяла Меган.

Котедж після переїзду Меган і Гаррі навесні цього року стояв порожнім. Але тепер він прийняв нових мешканців - двоюрідну сестру принца Гаррі і її чоловіка Джека Бруксбенка. Первісток пари має з'явитися на світ вже на початку 2021 року, пише The Sun.

Повідомляється, що речі Меган і Гаррі з котеджу вивезли прямо серед ночі два тижні тому, після чого їх відправили до Каліфорнії. Тоді ж персонал затіяв у Фрогморі генеральне прибирання. Передбачалося, що будинок готують до різдвяного візиту Гаррі і Меган. Але ні. Будинок просто віддали іншій онучці Єлизавети II.

Фрогмор-хаус (фото: thesun.co.uk)

Зазначимо, що Фрогмор-хаус був подарований герцогу і герцогині Сассекській королевою Єлизаветою II до їхнього весілля. В особняку був проведений масштабний ремонт, на який витратили понад три мільйони доларів з грошей платників податків (пізніше гроші в казну таки повернули). У будинку подружжя оселилося у квітні 2019 року, незабаром народився їхній первісток Арчі. Але вже в січні 2020 року герцог і герцогиня оголосили, що складають з себе повноваження членів королівської сім'ї.

Принцеса Євгенія Йоркська є молодшою дочкою принца Ендрю - сина Єлизавети II. У жовтні 2018 Євгенія і англійський бізнесмен Джек Бруксбенк повінчалися (зустрічалися з 2011 року). У вересні цього року стало відомо, що Євгенія і Джек чекають на первістка.

Джек Бруксбенк і принцеса Євгенія (фото: thesun.co.uk)

Раніше ЗМІ повідомили, що Меган Маркл вагітна другою дитиною. Крім того норовиста екс-актриса полишила Гаррі в США, а сама поїхала в сусідню країну.

Також ми писали, що Єлизавета II готується передати корону. Стало відомо, коли це відбудеться, і хто стане наступним правителем Британії.