Елизавета II отреагировала на откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II вместе с принцом Чарльзом и принцем Уильямом вели переговоры о том, как отреагировать на череду обвинений, выдвинутых принцем Гарри и его женой Меган Маркл во время двухчасового интервью с Опрой Уинфри на американском телевидении.

По словам инсайдера, королевская семья находится в состоянии сильного шока из-за того, что этим интервью принц Гарри еще сильнее усугубил и до этого напряженные отношения с семьей.

В Букингемском дворце подготовили заявление, где отмечается любовь и благосклонные эмоции к Меган Маркл и принцу Гарри, но Елизавета II отказалась подписывать данный документ.

В своем интервью Маркл и Гарри обвинили одного члена королевской семьи в расизме из-за того, что он спросил насколько будет черным их ребенок. Они также заявили, что их изгнали из Великобритании отчасти из-за расизма. А также обвинили королевский дворец в неспособности поддержать Меган Маркл, которая хотела покончить с собой.

Принц Гарри также рассказал о натянутых отношениях со своим отцом. Он отметил, что он не получает никакого финансирования от королевской семьи.

Меган обвинила членов королевской семьи в заговоре, что Арчи никогда не получит титул или надлежащую безопасность. Она также сказала, что официальные лица не смогли встать на защиту пары против "расистских" комментариев. Напротив, они лгали, чтобы защитить других членов королевской семьи.