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Елизавета II рассказала, что чувствовала во время прививки от коронавируса

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 10:26
Елизавета II рассказала, что чувствовала во время прививки от коронавируса Королева Елизавета II (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Королева Великобритании Елизавета II привилась от коронавируса еще в январе, но только сейчас рассказала о своих ощущениях во время и после вакцинации.

Об этом пишет BBC.

Британская королева отметила, что все прошло совершенно безболезненно. Об єтом она поведала во время видеозвонка с представителями здравоохранения, занимающимися программой вакцинации от COVID-19.

"Это было очень быстро... И прививка не причинила совсем никакой боли", - сказала Елизавета II.

"Когда вы получили вакцину, у вас появляется чувство, что вы защищены, что, я думаю, очень важно", - добавила она.

По словам королевы, нужно "подумать о других людях, а не только о себе" и сделать прививку.

"Думаю, что для людей, которые никогда раньше не вакцинировались, это, очевидно, сложное решение, однако им следует думать не только о себе, но и о других", — отметила королева.

Королева Великобритании также назвала прекрасным то, как быстро началась вакцинация и сколько людей смогли уже получить прививку.

Как мы писали ранее, Елизавета II окончательно лишила Меган Маркл и принца Гарри всех королевских привилегий.

Напомним, что 9 февраля Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой - ее внучка принцесса Евгения родила первенца, который, кстати, не получит титула.

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