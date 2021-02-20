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Елизавета II окончательно лишила Меган Маркл и принца Гарри всех королевских привилегий

Новина українською → Лондон, Суббота 20 февраля 2021 10:21
Елизавета II окончательно лишила Меган Маркл и принца Гарри всех королевских привилегий Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл, которая ожидает рождения второго ребенка, королевских привилегий и обязанностей, связанных с жизнью государственной службы, а также титулов герцогов Сассекских.

О таком решении монарха говорится в заявлении на сайте Букингемского дворца.

Отмечается, что ранее Гарри и Маркл подтвердили королеве свое решение о сложении полномочий, о чем супруги впервые заявили зимой 2020-го, и получили год на размышление.

"После разговоров с герцогом королева написала, что подтверждает, что, отойдя от работы королевской семьи, невозможно продолжать выполнять обязанности и обязанности, связанные с жизнью государственной службы", - рассказали во Дворце.

Кроме того, почетные воинские звания и королевское покровительство герцога и герцогини будут возвращены Елизавете II, и позже перераспределены между другими членами королевской семьи.

Таким образом супруги также не смогут заниматься патронажем благотворительных организаций.

При этом отмечается, что Гарри и Меган Маркл, которые переехали в Америку, остаются "очень любимыми членами семьи", хотя их решение об отречении и было воспринято с печалью.

Елизавета II окончательно лишила Меган Маркл и принца Гарри всех королевских привилегий

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Ранее мы рассказывали о том, когда, где и кого родит Меган Маркл, а также называли вероятное имя ребенка.

Напомним, что 9 февраля Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой - ее внучка принцесса Евгения родила первенца, который, кстати, не получит титула.

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