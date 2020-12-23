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Стало известно, как и где празднуют Новый год дети звезд

Новина українською → Среда 23 декабря 2020 17:50
Стало известно, как и где празднуют Новый год дети звезд Как празднуют Новый год дети звезд (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Дети знаменитостей не ходят на "новогодние огоньки" или праздничные мероприятия в дворцах культуры. Считается, что подобные торжества не в тренде. Детвора в брендовой одежде предпочитает собираться на мероприятиях, специально организованных для них.

Журналисты программы "Разоблачение" выяснили, что ныне отпрыски звезд собираются в загородных комплексах и пятизвездочных отелях на закрытые тематические вечеринки, и цена на билет состоит из четырех цифр минимум.

Так, в этом году, несмотря на ограничения и запрет корпоративов, праздник в закрытом формате буде организован для детей в одной из элитных гостиниц на берегу Днепра.

Стало известно, как и где празднуют Новый год дети звезд

Как празднуют Новый год дети звезд (скрин видео)

На празднике для избранных детей проведут специальные мастер-классы, новогодний мюзикл, в котором можно принять участие, а также прыжки на батутах и ​​аквагрим. Угощать детей будут различными сладостями на кэнди-барах от известных столичных кондитеров, а еще установят огромную елку.

Дети знаменитостей празднуют Новый год по-особенному (видео: Телеканал Кyiv Live)

Программу "Разоблачение" можно смотреть по пятницам в 17:30 на телеканале KYIV.LIVE.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк позировала возле елки, показав бесконечно длинные ноги. Телеведущую уже который раз сватают стать новой героиней "Холостячки".

Также мы писали, какие вещи нужно обязательно выбросить накануне Нового года, чтобы в дом вошло счастье.

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