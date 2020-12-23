Стало відомо, як і де святкують Новий рік діти зірок

Діти знаменитостей не ходять на "новорічні вогники" або святкові заходи в палацах культури. Вважається, що подібні торжества не в тренді. Дітвора в брендовому одязі віддає перевагу збиратися на заходах, спеціально організованих для них.

Журналісти програми "Викриття" з'ясували, що нині нащадки зірок збираються в заміських комплексах і п'ятизіркових готелях на закриті тематичні вечірки, і ціна на квиток складається з чотирьох цифр мінімум.

Так, в цьому році, попри обмеження і заборону корпоративів, свято в закритому форматі буде організоване для дітей в одному з елітних готелів на березі Дніпра.

Як святкують Новий рік діти зірок (скрін відео)

На святі для обраних дітей проведуть спеціальні майстер-класи, новорічний мюзикл, в якому можна взяти участь, а також стрибки на батутах і аквагрим. Пригощати дітей будуть різними солодощами на кенді-барах від відомих столичних кондитерів, а ще встановлять величезну ялинку.

Діти знаменитостей святкують Новий рік по-особливому (відео: Телеканал Кyiv Live)

Програму "Викриття" можна дивитися п'ятницями о 17:30 на телеканалі KYIV.LIVE.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк позувала біля ялинки, показавши нескінченно довгі ноги. Телеведучу вже вкотре сватають стати новою героїнею "Холостячки".

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