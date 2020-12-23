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Стало відомо, як і де святкують Новий рік діти зірок

Новость на русском → Середа 23 грудня 2020 17:50
Стало відомо, як і де святкують Новий рік діти зірок Як святкують Новий рік діти зірок (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Діти знаменитостей не ходять на "новорічні вогники" або святкові заходи в палацах культури. Вважається, що подібні торжества не в тренді. Дітвора в брендовому одязі віддає перевагу збиратися на заходах, спеціально організованих для них.

Журналісти програми "Викриття" з'ясували, що нині нащадки зірок збираються в заміських комплексах і п'ятизіркових готелях на закриті тематичні вечірки, і ціна на квиток складається з чотирьох цифр мінімум.

Так, в цьому році, попри обмеження і заборону корпоративів, свято в закритому форматі буде організоване для дітей в одному з елітних готелів на березі Дніпра.

Стало відомо, як і де святкують Новий рік діти зірок

Як святкують Новий рік діти зірок (скрін відео)

На святі для обраних дітей проведуть спеціальні майстер-класи, новорічний мюзикл, в якому можна взяти участь, а також стрибки на батутах і аквагрим. Пригощати дітей будуть різними солодощами на кенді-барах від відомих столичних кондитерів, а ще встановлять величезну ялинку.

Діти знаменитостей святкують Новий рік по-особливому (відео: Телеканал Кyiv Live)

Програму "Викриття" можна дивитися п'ятницями о 17:30 на телеканалі KYIV.LIVE.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк позувала біля ялинки, показавши нескінченно довгі ноги. Телеведучу вже вкотре сватають стати новою героїнею "Холостячки".

Також ми писали, які речі потрібно обов'язково викинути напередодні Нового року, щоб в дім увійшло щастя.

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