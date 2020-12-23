Стало известно, как и где празднуют Новый год дети звезд

Дети знаменитостей не ходят на "новогодние огоньки" или праздничные мероприятия в дворцах культуры. Считается, что подобные торжества не в тренде. Детвора в брендовой одежде предпочитает собираться на мероприятиях, специально организованных для них.

Журналисты программы "Разоблачение" выяснили, что ныне отпрыски звезд собираются в загородных комплексах и пятизвездочных отелях на закрытые тематические вечеринки, и цена на билет состоит из четырех цифр минимум.

Так, в этом году, несмотря на ограничения и запрет корпоративов, праздник в закрытом формате буде организован для детей в одной из элитных гостиниц на берегу Днепра.

Как празднуют Новый год дети звезд (скрин видео)

На празднике для избранных детей проведут специальные мастер-классы, новогодний мюзикл, в котором можно принять участие, а также прыжки на батутах и ​​аквагрим. Угощать детей будут различными сладостями на кэнди-барах от известных столичных кондитеров, а еще установят огромную елку.

Дети знаменитостей празднуют Новый год по-особенному (видео: Телеканал Кyiv Live)

Программу "Разоблачение" можно смотреть по пятницам в 17:30 на телеканале KYIV.LIVE.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк позировала возле елки, показав бесконечно длинные ноги. Телеведущую уже который раз сватают стать новой героиней "Холостячки".

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