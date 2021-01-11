Эллерт метко подшутил над "Холостячкой" Мишиной: когда дома будешь?
Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт тонко подшутил над своей возлюбленной Ксенией Мишиной. Юморист попросил уточнить, когда она вернется домой, а тем временем актриса была занята написанием очередного поста в соцсетях.
Мишина в Instagram написала, что готова "приступить к новому Insta-году", в котором она попросила уточнить у подписчиков, какие темы им больше всего им интересны.
"Подскажите, о чем писать? Что вам интересно?" - обратилась "Холостячка" к фолловерам.
Ксения Мишина обратилась к подписчикам (фото: instagram.com/misha.k.ua)
В комментарии тут же вклинился возлюбленный Ксении Мишиной Александр Эллерт.
"Напиши о том, когда дома будешь", - подшутил Эллерт и дополнил публикацию сердечком.
А вот подписчики по большей части просили Ксению почаще делиться подробностями их с Сашей совместной жизни, общими фото и давать поменьше рекламы.
Напомним, что в финале шоу "Холостячка" главная героиня Ксения Мишина выбрала юмориста Александра Эллерта среди 16-ти претендентов на ее сердце.
Пара сразу же после завершения начала жить вместе, но им пришлось скрываться от папарацци. Недавно Ксения и Александр рассказали, с какими трудностями им пришлось столкнуться.
Также мы писали, что украинский астролог дала прогноз отношениям Ксении Мишиной и Александра Эллерта.