Еллерт влучно пожартував над "Холостячкою" Мішиною: коли вдома будеш?

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт у фіналі "Холостячки" (фото: прес-служба СТБ)

Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт тонко пожартував над своєю коханою Ксенією Мішиною. Гуморист попросив уточнити, коли вона повернеться додому, а тим часом актриса була зайнята написанням чергового поста в соцмережах.

Мішина в Instagram написала, що готова "приступити до нового Insta-року", в якому вона попросила уточнити у підписників, які теми найбільше для них цікаві.

"Підкажіть, про що писати? Що вам цікаво?" - звернулася "Холостячка" до фоловерів.

Мішина Ксенія звернулася до підписників (фото: instagram.com/misha.k.ua)

У коментарі тут же вклинився коханий Ксенії Мішиної Олександр Еллерт.

"Напиши про те, коли вдома будеш", - пожартував Еллерт і доповнив публікацію сердечком.

А ось підписники здебільшого просили Ксенію частіше ділитися подробицями їхнього з Сашею спільного життя, спільними фото і давати менше реклами.

Нагадаємо, що у фіналі шоу "Холостячка" головна героїня Ксенія Мішина вибрала гумориста Олександра Еллерта серед 16-ти претендентів на її серце.

Пара відразу ж після завершення почала жити разом, але їм довелося ховатися від папараці. Нещодавно Ксенія і Олександр розповіли, з якими труднощами їм довелося зіткнутися.

Також ми писали, що український астролог дала прогноз стосункам Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта.