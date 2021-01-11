Эллерт метко подшутил над "Холостячкой" Мишиной: когда дома будешь?

Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт тонко подшутил над своей возлюбленной Ксенией Мишиной. Юморист попросил уточнить, когда она вернется домой, а тем временем актриса была занята написанием очередного поста в соцсетях.

Мишина в Instagram написала, что готова "приступить к новому Insta-году", в котором она попросила уточнить у подписчиков, какие темы им больше всего им интересны.

"Подскажите, о чем писать? Что вам интересно?" - обратилась "Холостячка" к фолловерам.

Ксения Мишина обратилась к подписчикам (фото: instagram.com/misha.k.ua)

В комментарии тут же вклинился возлюбленный Ксении Мишиной Александр Эллерт.

"Напиши о том, когда дома будешь", - подшутил Эллерт и дополнил публикацию сердечком.

А вот подписчики по большей части просили Ксению почаще делиться подробностями их с Сашей совместной жизни, общими фото и давать поменьше рекламы.

Напомним, что в финале шоу "Холостячка" главная героиня Ксения Мишина выбрала юмориста Александра Эллерта среди 16-ти претендентов на ее сердце.

Пара сразу же после завершения начала жить вместе, но им пришлось скрываться от папарацци. Недавно Ксения и Александр рассказали, с какими трудностями им пришлось столкнуться.

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