Эмили Ратаковски показала новые фото, сделанные во время родов

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски показала новые фото, которые были сделаны во время родов 8 марта. У знаменитости родился мальчик, которого назвали Сильвестр.

Она сделала коллаж и опубликовала его на своей странице в Instagram .

На фото можно увидеть моменты схваток. Кроме того, видно, как Ратаковски дышит через кислородную маску, а также фото малыша.

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

"Между схватками/первые моменты с Сильвестром. Жизнь!", - подписала фото супермодель.

Пользователи сети также прокомментировали ее фото.