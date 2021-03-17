Емілі Ратаковскі показала нові фото, зроблені під час пологів

Американська супермодель і актриса Емілі Ратаковскі показала нові фото, які були зроблені під час пологів 8 березня. У знаменитості народився хлопчик, якого назвали Сільвестр.

Вона зробила колаж і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram .

На фото можна побачити моменти переймів. Крім того, видно, як Ратаковскі дихає через кисневу маску, а також фото малюка.

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

"Між переймами/перші моменти з Сільвестром. Життя!", - підписала фото супермодель.

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