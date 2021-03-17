ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Емілі Ратаковскі показала нові фото, зроблені під час пологів

Новость на русском → США, Середа 17 березня 2021 20:16
Емілі Ратаковскі показала нові фото, зроблені під час пологів Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Роман Мирончук

Американська супермодель і актриса Емілі Ратаковскі показала нові фото, які були зроблені під час пологів 8 березня. У знаменитості народився хлопчик, якого назвали Сільвестр.

Вона зробила колаж і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram.

На фото можна побачити моменти переймів. Крім того, видно, як Ратаковскі дихає через кисневу маску, а також фото малюка.

Емілі Ратаковскі показала нові фото, зроблені під час пологів

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

"Між переймами/перші моменти з Сільвестром. Життя!", - підписала фото супермодель.

Користувачі мережі також прокоментували її фото.

  • Така красива;
  • Прекрасна мама. Ласкаво просимо малюк Слай;
  • Ці фото наповнені любов'ю. Так рада за тебе;
  • Те, що не говорять вам у житті, але пологи і народження є самим великим наркотиком і кайфом, як ніщо інше. Ці фотографії так красиво зобразили біль і радість!
  • Вітаю, Емілі;
  • Навіть якщо тобі було боляче, ти все одно виглядаєш прекрасно, вітаю з народженням малюка.

Нагадаємо, в лютому Емілі Ратаковскі відзначила третю річницю з дня весілля зі своїм чоловіком кінопродюсером Себастьяном Бір-Макклардом. Закохані узаконили свої стосунки у 2018 році через декілька тижнів після того, як почали зустрічатися.

Раніше мережу обурили відверті фото вагітної Емілі Ратаковскі. Вона зробила кілька серій фотографій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя шоубиз Эмили Ратаковски
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Перестали будувати? Вся правда і брехня про метро на Виноградар
Перестали будувати? Вся правда і брехня про метро на Виноградар