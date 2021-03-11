ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эмили Ратаковськи стала мамой: первое фото с малышом

Новина українською → Четверг 11 марта 2021 21:08
Эмили Ратаковськи стала мамой: первое фото с малышом Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Роман Мирончук

Эмили Ратаковски впервые стала мамой. Известная американская модель и актриса рассказала об этом радостном событии в своей жизни. Мальчика назвали Сильвестр, и он родился 8 марта.

Она также опубликовала фото малыша на своей странице в Instagram.

"Слай появился на свет в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни", - отметила 29-летняя модель.

Эмили Ратаковськи стала мамой: первое фото с малышом

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни шоубиз Эмили Ратаковски
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Под Одессой нашли останки доисторического носорога: в сети разгорелись баталии
Под Одессой нашли останки доисторического носорога: в сети разгорелись баталии