Эмили Ратаковськи стала мамой: первое фото с малышом
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Эмили Ратаковски впервые стала мамой. Известная американская модель и актриса рассказала об этом радостном событии в своей жизни. Мальчика назвали Сильвестр, и он родился 8 марта.
Она также опубликовала фото малыша на своей странице в Instagram.
"Слай появился на свет в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни", - отметила 29-летняя модель.
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)