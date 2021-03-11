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Емілі Ратаковскі стала мамою: перше фото з малюком

Новость на русском → Четвер 11 березня 2021 21:08
Емілі Ратаковскі стала мамою: перше фото з малюком Емілі Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Роман Мирончук

Емілі Ратаковскі вперше стала мамою. Відома американська модель і актриса розповіла про цю радісну подію в своєму житті. Хлопчика назвали Сильвестр, і він народився 8 березня.

Вона також опублікувала фото малюка на своїй сторінці в Instagram.

"Слай з'явився на світ в самий сюрреалістичний, красивий і наповнений любов'ю ранок в моєму житті", - зазначила 29-річна модель.

Емілі Ратаковскі стала мамою: перше фото з малюком

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Зазначимо, що Емілі Ратаковскі народила від свого чоловіка кінопродюсера Себастьяна Бір-Маккларда.

Нагадаємо, в лютому Емілі Ратаковскі відзначила 3 роки з дня весілля зі своїм коханим чоловіком. Закохані одружилися у 2018 році лише через кілька тижнів відносин.

При цьому варто зазначити, що в мережі часто критикую вибір знаменитої моделі. Багато хто не розуміє, що така гарна дівчина, як Емілі, знайшла в такому простому хлопці, як Бір-Макклард.

Себастьян у всьому допомагає своїй дружині. Під час карантину він також робив фотографії дівчини. При цьому у нього вийшло зробити навіть кілька знімків для відомого глянсового видання. Він також автор багатьох "гарячих" фото з її блогу.

Ми також писали про те, що Емілі Ратаковскі піддалася жорсткій критиці з боку своїх фоловерів за надто відверті фотографії, які вона зробила на останньому місяці вагітності.

Модель зробила кілька серій фото у своїй квартирі в Нью-Йорку. Так в одній серії фото супермодель лежить у ванні, вона оголена і закриває груди руками. На інших фото вона гола стоїть біля вікна і лежить на ліжку в штанах, прикриваючи груди.

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