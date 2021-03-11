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Эмили Ратаковськи стала мамой: первое фото с малышом

Автор: Роман Мирончук

Эмили Ратаковски впервые стала мамой. Известная американская модель и актриса рассказала об этом радостном событии в своей жизни. Мальчика назвали Сильвестр, и он родился 8 марта.

Она также опубликовала фото малыша на своей странице в Instagram.

"Слай появился на свет в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни", - отметила 29-летняя модель.

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

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Новости Украины шоубизЭмили Ратаковски
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