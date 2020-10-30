Эпатажная ведущая показала пентхаус в центре Киева: главная фишка - люстра за 6000 долларов

Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова показала, как и где она живет, а также поведала подробности из своей жизни, которыми прежде не делилась с журналистами.

Как рассказала звезда в интервью проекту "Неймовірна правда про зірок" на СТБ, пентхаус в самом центре Киева она приобрела в 2000 году, обошлось жилье в 100 тысяч долларов. О деньгах на жилье она также дала откровенный ответ.

"Квартиру купила в 2000 году. В то время она стоила 100 тысяч, это было недорого. Через год цены выросли во много раз. Но на ремонт я потратила в три раза больше. Тогда я ушла от мужа, у меня не было жилья. Мне предложил мой американский друг приехать к нему. Я сказала: "Мой дорогой, я хочу, чтобы у меня было жилье. Здесь остается моя дочь, у меня обязательно должно быть свое маленькое хорошенькое гнездышко". Маленькое хорошенькое гнездышко нашлось", - рассказывает она.

Светлана Вольнова живет в центре Киева

Любовь Светланы с миллионером продлилась восемь лет.

Дальше блондинка показала самые интересные уголки квартиры: собственный зал славы, в котором хранятся подарки друзей и поклонников, зеркальный гостевой туалет, шикарный вид из окна на центр Киева, наряд одного из любимых дизайнеров, кухню.

К слову, Вольнова не только продемонстрировала, что находится на ее кухне, но и показала содержимое холодильника.

"В холодильнике всегда должен быть салат, ягоды, моцарелла, персики и помидоры. И, конечно, маски для лица", - рассказала Светлана.

Холодильник Вольновой

Еще один секрет знаменитости - "Китайская коробочка" для исполнения желаний.

"Это китайская коробочка, куда я пишу письма своему Ангелу-хранителю. Когда это желание исполняется, я сжигаю бумажку", - отметила звезда.

"Китайская коробочка" для исполнения желаний

А главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

"Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая", - объяснила светская львица.

Люстра за 6000 долларов

Ранее Ани Лорак показала свой шикарный особняк под Москвой за три миллиона евро.