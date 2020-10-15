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Еще один теплый день: скоро погода в Украине кардинально изменится в худшую сторону

Новина українською → Четверг 15 октября 2020 06:38
Еще один теплый день: скоро погода в Украине кардинально изменится в худшую сторону Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Lite

Погода в Украине в конце недели станет дождливой и холодной

Погода в Украине сегодня, 15 октября, на большей части страны буде теплой и без осадков. Небольшие дожди только ожидаются в западных областях. При этом к концу недели погода резко ухудшится во всех регионах страны.

Но пока жители Украины могут насладиться солнечными днями. Традиционно теплее всего будет на Юге. В Херсонской, Николаевской и Одесской областях днем температура воздуха будет +19… 22 градусов. При этом скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На Востоке тоже очень тепло несмотря на середину октября. В Луганской и Донецкой областях +18…+20. Без осадков. Такая же температура буде и в Днепропетровской области. В Харьковской области на градус будет прохладней - +17…+19.

Еще один теплый день: скоро погода в Украине кардинально изменится в худшую сторону

Карта погоды 15 октября

В центральной части также тепло и без осадков. В Полтавской и Кировоградской областях +18…+20, в Черкасской - +17…+19.

На Севере без осадков. В Черниговской области +16…+18.

Небольшие дожди пройдут во Львовской и Волынской областях, а также в Ужгороде. При этом температура воздуха составит +12…+14 градусов. В Ивано-Фракновской и Тернопольской областях без дождей - +14…+16 градусов.

В аннексированном Крыму солнечно +22…+24 градусов.

При этом уже 16 числа на большей части территории пройдут дожди. А 17 октября так во всех областях будет непогода.

Еще один теплый день: скоро погода в Украине кардинально изменится в худшую сторону

Карта погоды 16 октября

Еще один теплый день: скоро погода в Украине кардинально изменится в худшую сторону

Карта погоды 17 октября

Напомним, синоптики заявили про конец "бабьего лета".

Ранее синоптики предсказали аномальную зиму в Украине.

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