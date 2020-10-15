Ще один теплий день: скоро погода в Україні кардинально зміниться в гіршу сторону

Погода в Україні в кінці тижня стане дощовою і холодною

Погода в Україні сьогодні, 15 жовтня, на більшій частині країни буде теплою і без опадів. Невеликі дощі тільки очікуються в західних областях. При цьому до кінця тижня погода різко погіршиться у всіх регіонах країни.

Але поки жителі України можуть насолодитися сонячними днями. Традиційно найтепліше буде на Півдні. У Херсонській, Миколаївській та Одеській областях вдень температура повітря складе +19... + 22 градусів. При цьому швидкість вітру буде 5-10 метрів на секунду. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

На Сході теж дуже тепло попри середину жовтня. У Луганській і Донецькій областях +18...+20. Без опадів. Така ж температура буде і у Дніпропетровській області. У Харківській області на градус буде прохолодніше - +17...+19.

Карта погоди 15 жовтня

В центральній частині також тепло та без опадів. У Полтавській та Кіровоградській областях +18...+20, у Черкаській - +17...+19.

На Півночі без опадів. У Чернігівській області +16...+18.

Невеликі дощі пройдуть у Львівській та Волинській областях, а також в Ужгороді. При цьому температура повітря становитиме +12...+14 градусів. В Івано-Фракновскій і Тернопільській областях без дощів - +14...+16 градусів.

У анексованому Криму сонячно +22...+24 градусів.

При цьому вже 16 числа на більшій частині території пройдуть дощі. А 17 жовтня так у всіх областях буде негода.

Карта погоди 16 жовтня

Карта погоди 17 жовтня

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