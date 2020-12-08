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Еще одного сына Елизаветы II уличили в измене: закрутил со звездой реалити-шоу

Новина українською → Вторник 08 декабря 2020 09:58
Еще одного сына Елизаветы II уличили в измене: закрутил со звездой реалити-шоу Елизавета II и принц Эдвард (коллаж: РБК-Украина, фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Младшего сына королевы Елизаветы II принца Эдварда, графа Уэссекского уличили в измене жене Софи Рис-Джонс. Причем интрижка у него случилась с актрисой и звездой реалити-шоу Рути Хеншэлл.

Как сообщает The Sun, дама рассказывала после одного из эфиров британского реалити I’m A Celebrity… Get me out of Hear (нечто вроде "Последнего героя") о временах своей бурной молодости.

Хеншэлл говорит, что в середине 90-х, когда ее карьера актрисы была на пике, у нее случилась интрижка с британским принцем. Причем тайный роман длился в течение нескольких лет.

"Я выступала в Букингемском дворце, пела в королевском саду. Но я также неплохо развлекалась в спальнях этого дворца", - разоткровенничалась Рути.

Еще одного сына Елизаветы II уличили в измене: закрутил со звездой реалити-шоу

Рути Хеншэлл

Позже выяснилось, что отношения с Рути Хеншэлл длились около пяти лет, и продолжались даже в период помолвки Эдварда с Софи Рис-Джонс. Невеста, говорят инсайдеры, знала о пристрастии жениха, болезненно все воспринимала, но все равно вышла замуж за ветреного принца.

Интересно, что после расставания сын королевы Елизаветы II и актриса остались в хороших отношениях. Причем Рути Хеншэлл даже присутствовала на свадьбе бывшего возлюбленного с Софи.

Когда эта информация всплыла, актриса стала оправдываться, мол, во время ее признаний не знала, что микрофоны включены. Но роман с принцем Эдвардом отрицать не стала.

19 июня 1999 года принц Эдвард женился на сотруднице своей фирмы Софи Рис-Джонс. У них двое детей: Луиза (2003) и Джеймс (2007).

Еще одного сына Елизаветы II уличили в измене: закрутил со звездой реалити-шоу

Софи Рис-Джонс, принц Эдвард и младший сын Джеймс, 2007 (фото: Getty Images)

Напомним, что в свое время много шума наделал роман старшего сына Елизаветы II принца Чарльза с Камиллой Паркер Боулз, которая впоследствии стала женой наследника престола. Принц Уэльский продолжил отношения на стороне даже после женитьбы на Диане Спенсер.

А вот средний сын Елизаветы Эндрю и вовсе замешан в скандале, связанном с Джеффри Эпштейном. Его подозревают в причастности к изнасилованиям и использования услуг секс-работниц.

Всего у королевы Елизаветы и ее супруга Филиппа, герцога Эдинбургского, четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.

Ранее мы писали, что 94-летняя Елизавета II начала выпускать свой алкоголь.

Также сообщалось, что британская королева готовится к своему 95-летию передать бразды правления.

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