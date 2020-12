Ще одного сина Єлизавети II викрили у зраді: закрутив із зіркою реаліті-шоу

Молодшого сина королеви Єлизавети II принца Едварда, графа Уессекського викрили у зраді дружині Софі Ріс-Джонс. Причому інтрижка у нього трапилася з актрисою і зіркою реаліті-шоу Руті Хеншелл.

Як повідомляє The Sun, дама розповідала після одного з ефірів британського реаліті i'm A Celebrity... Get me out of Hear (щось на зразок "Останнього героя") про часи своєї бурхливої молодості.

Хеншелл каже, що в середині 90-х, коли її кар'єра актриси була на піку, у неї трапилася інтрижка з британським принцом. Причому таємний роман тривав протягом кількох років.

"Я виступала в Букінгемському палаці, співала в королівському саду. Але я також непогано розважалася в спальнях цього палацу", - розговорилася Руті.

Руті Хеншелл

Згодом з'ясувалося, що стосунки з Руті Хеншелл тривали близько п'яти років, і продовжувалися навіть у період заручин Едварда з Софі Ріс-Джонс. Наречена, кажуть інсайдери, знала про роман нареченого, болісно все сприймала, але все одно вийшла заміж за легковажного принца.

Цікаво, що після розставання син королеви Єлизавети II і актриса залишилися в добрих стосунках. Причому Руті Хеншелл навіть була присутня на весіллі колишнього коханого з Софі.

Коли ця інформація спливла, актриса стала виправдовуватися, мовляв, під час її зізнань не знала, що включені мікрофони. Але роман з принцом Едвардом заперечувати не стала.

19 червня 1999 року принц Едвард одружився на співробітниці своєї фірми Софі Ріс-Джонс. У них двоє дітей: Луїза (2003) і Джеймс (2007).

Софі Ріс-Джонс, принц Едвард і молодший син Джеймс, 2007 (фото: Getty Images)

Нагадаємо, що у свій час багато шуму наробив роман старшого сина Єлизавети II принца Чарльза з Каміллою Паркер Боулз, яка згодом стала дружиною спадкоємця престолу. Принц Уельський продовжив стосунки на стороні навіть після одруження на Діані Спенсер.

А ось середній син Єлизавети Ендрю і зовсім замішаний у скандалі, пов'язаному з Джеффрі Епштейном. Його підозрюють у причетності до згвалтувань і використання послуг секс-працівниць.

Всього у королеви Єлизавети і її чоловіка Філіпа, герцога Единбурзького, четверо дітей: Чарльз, Анна, Ендрю і Едвард.

