"Эта девочка не собиралась ни на кого нападать": Галкин впервые отреагировал на войну в Украине

Максим Галкин, уехавший с Аллой Пугачевой из РФ в Израиль, впервые нарушил молчание о войне в Украине.

На своей странице в Instagram он опубликовал пост с рассказом девочки из Мариуполя.

Российский артист опубликовал видео с маленькой Кирой Чебенко. Девочка рассказала, как они с мамой убегали из города и как она наступила на растяжку и осталась в живых.

"Я много лет разговариваю с детьми в самой доброй программе на ТВ. Я слышал много прекрасных детских историй. Дети не должны проживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать…", - написал Галкин под видеороликом.

В комментариях его пост получил большой отклик.