"Эта девочка не собиралась ни на кого нападать": Галкин впервые отреагировал на войну в Украине
Максим Галкин, уехавший с Аллой Пугачевой из РФ в Израиль, впервые нарушил молчание о войне в Украине.
На своей странице в Instagram он опубликовал пост с рассказом девочки из Мариуполя.
Российский артист опубликовал видео с маленькой Кирой Чебенко. Девочка рассказала, как они с мамой убегали из города и как она наступила на растяжку и осталась в живых.
"Я много лет разговариваю с детьми в самой доброй программе на ТВ. Я слышал много прекрасных детских историй. Дети не должны проживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать…", - написал Галкин под видеороликом.
В комментариях его пост получил большой отклик.
- Максим, однажды вы очень своевременно высказались о "шиханском" конфликте в Башкирии и тем самым помогли спасти природный памятник и остановили бойню... Сейчас как никогда ваш голос и голос Аллы Борисовны нужен нам, чтобы остановить эту безумную войну! Я уверен, что вы сможете внести значительный вклад в спасение тысяч жизней мирных граждан Украины. Прошу вас покажите пример другим российским селебрити!
- Спасибо, что не промолчали.
- Спасибо вам за человечность!!!
- Оказывается человеком быть легко! Просто нужно иметь сердце.
- Максим, спасибо вам огромное человеческое за то, что выкладываете такое и остаётесь честным человеком. Это очень важно для всех, помогает зацепиться за реальность.
- Расскажите это Баскову.
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