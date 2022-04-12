"Ця дівчинка не збиралася ні на кого нападати": Галкін вперше відреагував на війну в Україні
Максим Галкін, який виїхав з Аллою Пугачовою з РФ до Ізраїлю, вперше порушив мовчання про війну в Україні.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував пост з розповіддю дівчинки з Маріуполя.
Російський артист опублікував відео з маленькою Кірою Чебенко. Дівчинка розповіла, як вони з мамою тікали з міста і як вона наступила на розтяжку і залишилася в живих.
"Я багато років розмовляю з дітьми в найдобрішій програмі на ТБ. Я чув багато прекрасних дитячих історій. Діти не повинні проживати таке. Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя. Ця українська дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати...", - написав Галкін під відеороликом.
У коментарях його пост отримав великий відгук.
- Максим, одного разу ви дуже своєчасно висловилися про "шиханський" конфлікті в Башкирії і тим самим допомогли врятувати природний пам'ятник і зупинили бійню... Зараз як ніколи ваш голос і голос Алли Борисівни потрібен нам, щоб зупинити цю божевільну війну! Я впевнений, що Ви зможете внести значний внесок у порятунок тисяч життів мирних громадян України. Прошу вас покажіть приклад іншим російським селебріті!
- Спасибі, що не промовчали.
- Спасибі вам за людяність!!!
- Виявляється людиною бути легко! Просто потрібно мати серце.
- Максим, спасибі вам величезне людське за те, що викладаєте таке і залишаєтеся чесною людиною. Це дуже важливо для всіх, допомагає зачепитися за реальність.
- Розкажіть це Баскову.
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