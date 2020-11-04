Цим знакам Зодіаку треба встигнути влаштувати особисте життя до кінця 2020-го

Астролог розповіла в гороскопі, які знаки Зодіаку повинні розібратися з любовними відносинами до кінця року

Гороскоп 2020 розповість про знаки Зодіаку, яким обов'язково потрібно встигнути влаштувати особисте життя до кінця цього непростого року. Чому це так важливо? Астропсихолог говорить, що в цей час планети зійдуться так, що вам випаде шанс зустріти рідну душу.

Валентина Віттрок назвала чотири представники зодіакального кола, для яких сфера любовних стосунків вийде в топ в останні місяці нинішнього року, пише ТСН.

Овен

Овни за час, що залишився до кінця року, цілком можуть встигнути налагодити особисте життя. Ймовірно, ви не тільки зустрінете свою половинку, але і офіційно зможете оформити стосунки з нею, вважає Віттрок. Але і поспішати з такими радикальними рішеннями все ж не варто - цілком достатньо того, що Овни з великою ймовірністю знайдуть свою половинку.

Близнюки

Близнюкам зірки з початку року обіцяли доленосні зустрічі та яскраві романи, які цілком могли завершитися щасливими і тривалими стосунками. Якщо ж ви все ще не встигли влаштувати своє особисте життя, варто поспішити. Адже нинішній рік закінчується, а в наступному положення планет виявиться вже не таким сприятливим для знайомств, шлюбів, романів.

Рак

Раків в цьому році буквально несе на заборонний сигнал життєвого "світлофора". Але ті представники знаку, яким вдасться зберегти відносини з коханими, цілком можуть розраховувати на рішучий крок у вигляді пропозиції руки і серця. Якщо ви підженете події, тоді до кінця року ще зможете дістатися до загсу і почути марш Мендельсона.

Скорпіон

Для Скорпіонів удача, що стосується стосунків з протилежною статтю, вже вступила в силу. В останні два місяці року, що минає, як одинокі, так і сімейні представники знаку можуть зіткнутися з людиною, яка цілком і повністю переверне їхнє життя. Результатом може стати розставання з тим, з ким вони прожили багато років, і оформлення сосунків з новим знайомим.

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