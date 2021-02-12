Это очередной скандал: Тина Кароль поразила черным латексом и разноцветными глазами

Тина Кароль предстала в абсолютно непривычном для нее образе. Певица, которая любит романтичный и "нежный" стиль появилась в новом клипе в латексном костюме, что подчеркнул ее природную сексуальность. А глаза разного цвета добавили эпатажности ее виду.

В своем новом клипе на песню "Скандал" , который стал первым синглом ее будущего альбома, знаменитую певицу сложно узнать.

Песня "Скандал" рассказывает историю, знакомую до боли очень многим девушкам. Когда мужчина, разбивший сердце, снова появляется спустя время, но она уже перегорела из-за боли и обид, и не хочет возвращать его в свою жизнь.

В песне выражена идея обреченных отношений на ровне с надеждой о светлом будущем. Она предлагает ролевую модель не о том, как нужно, а том, как не нужно любить.

Режиссер скандального клипа Indy Hait рассказывает, что новое видео, снятое на пленку - это история с открытым финалом, концовку которого выбирает сам зритель.

Тина Кароль (кадр из клипа "Скандал")

"Я снял клип-перфоманс, где главенствует не сюжет, а личность певицы и ее дар рассказа большой истории в одной песни. Спектор эмоций и чувств отличает эту работу от обычного представления о клипе. Песни Тины настолько сильно меняют жизни людей, вдохновляют и созидают, настолько же честной она есть со своим зрителем", - говорит режиссер.

Тина Кароль говорит, что песня о выборе девушки, которая уходит от болезненных отношений. Ведь она знает, что у нее все будет хорошо без мужчины, который причиняет ей боль.

Тина Кароль (кадр из клипа "Скандал")

"Песня "Скандал" о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной. Лишенная права на взаимную любовь она должна быть сильной, просто потому что так надо", - говорит Тина Кароль.

Тина Кароль, "Скандал"