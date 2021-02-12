Це черговий скандал: Тіна Кароль вразила чорним латексом і різнокольоровими очима

Тіна Кароль з'явилася в абсолютно незвичному для неї образі. Співачка, яка любить романтичний і ніжний стиль предстала в новому кліпі в латексному костюмі, що підкреслив її природну сексуальність. А очі різного кольору додали епатажності її вигляду.

Пісня "Скандал" розповідає історію, знайому до болю дуже багатьом дівчатам. Коли чоловік, що розбив серце, знову з'являється через час, але вона вже перегоріла через біль і образи, і не хоче повертати його у своє життя.

У пісні виражена ідея приречених стосунків на рівні з надією про світле майбутнє. Вона пропонує рольову модель не про те, як треба, а те, як не треба любити.

Режисер скандального кліпу Indy Hait розповідає, що нове відео, зняте на плівку - це історія з відкритим фіналом, кінцівку якого обирає сам глядач.

Тіна Кароль (кадр з кліпу "Скандал")

"Я зняв кліп-перфоманс, де панує не сюжет, а особистість співачки та її дар розповіді великої історії в одній пісні. Спектор емоцій і почуттів відрізняє цю роботу від звичайного уявлення про кліп. Пісні Тіни настільки сильно змінюють життя людей, надихають, настільки ж чесною вона є зі своїм глядачем", - говорить режисер.

Тіна Кароль каже, що пісня про вибір дівчини, яка йде від болючих стосунків. Адже вона знає, що у неї все буде добре без чоловіка, який завдає їй болю.

Тіна Кароль (кадр з кліпу "Скандал")

"Пісня "Скандал" про сильну дівчину, яка хоче бути слабкою, але тільки поряд з єдиним чоловіком. Позбавлена права на взаємну любов вона повинна бути сильною, просто тому що так треба", - каже Тіна Кароль.

Тіна Кароль, "Скандал"