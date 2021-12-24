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В этом идти нельзя: 5 неудачных нарядов для корпоратива, от которых лучше отказаться

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 11:01
В этом идти нельзя: 5 неудачных нарядов для корпоратива, от которых лучше отказаться Новогодний креатив (фото: instagram.com/perazna)
Автор: Татьяна Турчаникова

Для одних корпотатив – долгожданная вечеринка, которую они ждут, начиная с октября-ноября! Они продумывают наряд на эту тусовку до мелочей, от обуви до акссесуаров и ярких деталей!

Другие, наоборот, не видят повода чересчур стараться и являються в клуб или ресторан в том же костюме, в котором просидели в офисе целый год.

И первый, и второй вариант не подходят, если вам хочется выглядеть празднично, но не вызывающе, а еще – стильно и необычно.

Lite изучил идеи дизайнеров и стилистов, как лучше нарядиться на корпоратив в 2022 и сделал вывод: эти пять предметов гардероба точно не подходят.

В этом идти нельзя: 5 неудачных нарядов для корпоратива, от которых лучше отказатьсяНе все, что красиво, годится для корпоратива (фото: instagram.com/perazna)

Откровенные наряды

Глубокое декольте, вырезы по бокам и сзади, открывающие разные части тела, слишком короткая длина, прозрачные пикантные вставки, платья в бельевом стиле… Все это не подходит для общения с коллегами и боссом и лучше приберечь для более камерной вечеринки "для своих".

В этом идти нельзя: 5 неудачных нарядов для корпоратива, от которых лучше отказаться

Не для корпоратива (фото: instagram.com/perazna)

Обычный офисный наряд

Новогодняя вечеринка, даже если и с коллегами, это праздник! Поэтому костюм, в котором они видели вас чаще всего в этом рабочем году, тоже не подходит. Стоит включить рождественское настроение и придумать что-то поярче!

Красивый, но неудобный наряд

Слишком узкое платье, корсет, в котором не получается дышать, молния, врезающаяся в тело при каждом вдохе или постоянно спадающие бретели на топе. Все это может смотреться как угодно красиво, но, как говорится, какой в этом толк, если вы только и можете, что сидеть в застывшей позе или контролировать каждое свое движение.

В этом идти нельзя: 5 неудачных нарядов для корпоратива, от которых лучше отказатьсяВыбирайте наряд поудобнее (фото: instagram.com/perazna)

Мех

И речь даже не о том, что в моде – забота об экологии и ваше меховое манто может стать предметом для косых взглядов колег-зооактивистов. Меховые наряды и аксессуары, как и вставки на нарядах, могут выглядеть слишком пафосно для такого мероприятия.

Вычурные аксессуары

Сюда можно отнести слишком большие и яркие серьги, сильно много рядов бус, множество звенящих браслетов, а также ушки кота, корону из пластика и другие аксессуры, будто вы только из детского утренника. Дизайнеры советуют отдать предпочтение лаконичным и стильным украшениям.

Во что нарядиться на новогодний корпоратив 2022

  • Черное платье средней длины – классика, которая всегда выручает! Добавить сюда стильную сумочку, неброские украшения и легкий печерний макияж – готово!
  • Брючный костюм. Такой наряд будет смотреться изысканно и сексуально, но в то же время не вызывающе. Не забудьте про каблуки, они добавят образу женственности.
  • Блестящий топ. Когда еще пайетки, камни и кристаллы так актуальны, как не на Новый год? Самое время сиять! Тут важно не переборщить: блестеть и переливаться должна только одна вещь из всего образа.

Раньше стилист научила, как выбрать сумку, которая прослужит не один сезон.

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