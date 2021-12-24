У цьому йти не можна: 5 невдалих нарядів для корпоративу, від яких краще відмовитись

Інші, навпаки, не бачать приводу надто намагатися і з'являються до клубу чи ресторану в тому самому костюмі, в якому просиділи в офісі цілий рік.

Для одних корпотатив – довгоочікувана вечірка, на яку вони чекають, починаючи з жовтня-листопада! Вони продумують вбрання на цю тусовку до дрібниць, від взуття до аксесуарів та яскравих деталей!

Lite вивчив ідеї дизайнерів та стилістів, як краще нарядитися на корпоратив у 2022 та зробив висновок: ці п'ять предметів гардеробу точно не підходять.

І перший, і другий варіант не підходять, якщо вам хочеться виглядати святково, але не зухвало, а ще стильно і незвично.

Не все, що красиво, підходить для корпоративу (фото: instagram.com/perazna)

Відверті вбрання

Глибоке декольте, вирізи з боків і ззаду, що відкривають різні частини тіла, занадто коротка довжина, прозорі пікантні вставки, сукні у білизняному стилі… Все це не підходить для спілкування з колегами та босом і краще приберегти для більш камерної вечірки "для своїх".

Не для корпоративу (фото: instagram.com/perazna)

Звичайне офісне вбрання

Новорічна вечірка, навіть якщо з колегами, це свято! Тому костюм, в якому вони бачили вас найчастіше цього робочого року, теж не підходить. Варто включити різдвяний настрій та придумати щось яскравіше!

Гарне, але незручне вбрання

Занадто вузьке плаття, корсет, в якому не виходить дихати, блискавка, що врізається в тіло при кожному вдиху або бретелі, що постійно спадають, на топі. Все це може виглядати як завгодно красиво, але, як кажуть, який у цьому сенс, якщо ви тільки й можете, що сидіти в застиглій позі або контролювати кожен свій рух.

Вибирайте вбрання зручніше (фото: instagram.com/perazna)

Хутро

І навіть не про те, що в моді – турбота про екологію і ваше хутряне манто може стати предметом для косих поглядів колег-зооактивістів. Хутряні вбрання та аксесуари, як і вставки на вбраннях, можуть виглядати надто пафосно для такого заходу.

Чудернацькі аксесуари

Сюди можна віднести надто великі та яскраві сережки, дуже багато рядів намиста, безліч дзвінких браслетів, а також вушка кота, корону із пластику та інші аксесуари, ніби ви тільки з дитячого ранку. Дизайнери радять віддати перевагу лаконічним та стильним прикрасам.

У що вбратися на новорічний корпоратив 2022