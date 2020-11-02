В этот день преподносят подарки: все традиции и запреты на 2 ноября

Христиане 2 ноября празднуют день Артемия

Какой сегодня праздник. В православии 2 ноября вспоминают великомученика Артемия Антиохийского, который жил в IV веке. В память о святом в народе 2 ноября прозвали днем Артемия (или Артемьевым). В это время мужчины занимались починкой заборов, а женщины квасили капусту и готовили припасы на зиму. Крестьяне верили, что чем крепче забор, тем урожайнее будет следующий год. Все запреты и традиции, связанные с этим днем – читайте ниже.

2 ноября помимо религиозных праздников отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, День поминовения всех усопших верных у западных христиан.

2 ноября свои именины празднуют Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.

Традиции 2 ноября

В народе 2 ноября отмечается Артемьев день в честь святого Артемия, которого считали своим покровителем военачальники и атаманы. Святому молились об исцелении от грыжи и других болезней, а также об избавлении от случайной смерти.

Также 2 ноября организовывались пиршества для атаманов и их дружин, во время которых военачальникам подносили дары – холодное и огнестрельное оружие, щенков для псовой охоты и другие подобные подарки.

Поверья и приметы на сегодня

Если на Артемия воют волки – к сильным морозам.

Если волчий вой особенно громкий – это сулит голод.

Если на Артемьев день квасить капусту – она выйдет особенно хорошей.

Запреты на 2 ноября

В этот день нельзя закрывать в доме окна и двери. Пусть входные двери будут не закрыты на ключ, до того момента, пока вы не пойдете спать.

Среди других запретов – нельзя гасить свечу, которая горит в память об умерших. Она должна догореть сама.

Также в этот день не стоит посещать кладбище. 2 ноября туда ходят только после захода солнца.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие церковные праздники празднуются в ноябре 2020.