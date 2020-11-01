Церковные праздники в ноябре 2020: что будут отмечать украинцы

В ноябре начнется Рождественский пост и будет отмечаться один важный праздник

В ноябре 220 года украинцы будут отмечать большой церковный праздник – День Святого Михаила, который в календаре отмечен 21 числа. Первая суббота ноября – день памяти уже умерших родственников. А также в конце месяца начнется традиционный Рождественский пост.

Все церковные праздники в ноябре 2020 года:

4 ноября 2020 - празднование Казанской иконы Божьей матери.

6 ноября 2020 - празднование иконы Божьей матери "Всех скорбящих Радость".

7 ноября 2020 - Димитриевская родительская суббота.

8 ноября 2020 - память великомученика Димитрия Солунского, мироточца.

9 ноября 2020 - день преподобного Нестора Летописца.

10 ноября 2020 - Параскева Пятница. Память великомученицы Параскевы Иконийской, нареченной Пятница.

21 ноября 2020 - День святого Михаила. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

22 ноября 2020 - празднование иконы Божьей матери "Скоропослушница".

26 ноября 2020 - память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

27 ноября 2020 - апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский пост.

28 ноября 2020 - начало Рождественского поста.

29 ноября 2020 - память апостола и евангелиста Матфея.

Ранее мы писали о том, какие праздники будут отмечать украинцы в ноябре, и какие дни будут выходными.

А также мы рассказывали о том, как планируют отмечать Новый год 2021 в Киеве.